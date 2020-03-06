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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе оператора судна Princess Cruises.

«На борту четверо российских граждан, все — члены экипажа», — сказали в компании.

Судно стоит на карантине около порта Сан-Франциско, штат Калифорния, сообщает Reuters. По данным агентства, как минимум у 35 человек на борту развились симптомы респираторного заболевания.

Вертолеты доставили на лайнер тесты на коронавирус. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что судно будет находиться в море до тех пор, пока всех заболевших не проверят. Всего на борту находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа. Лайнер совершил круиз на Гавайи и обратно в Сан-Франциско, он занял 15 дней.

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Reuters пишет, что у двух пассажиров, которые в феврале путешествовали на этом судне между Сан-Франциско и Мексикой, выявили коронавирус. По данным органов здравоохранения, они могли заразиться инфекцией на борту лайнера. Один из них, пожилой мужчина из калифорнийского округа Плэсер, умер. В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Теги: Калифорния, коронавирус, круизный лайнер
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