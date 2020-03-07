Стэнфорд приостановил занятия из-за коронавируса у преподавателя

Стэнфордский университет из-за угрозы распространения нового коронавируса отменил занятия, передает местный портал Palo Alto со ссылкой на сообщение вуза.

Коронавирус обнаружили у преподавателя медицинского факультета, еще двое студентов, которые могли заразиться, находятся в самоизоляции.

Чтобы избежать возможного распространения заболевания, руководство Стэнфорда решило перевести всех студентов начиная с понедельника, 9 марта, на онлайн-обучение. Накануне, 6 марта, на аналогичные меры пошел один из старейших университетов на западном побережье страны — Вашингтонский университет, передает The New York Times. Очные занятия в нем отменены, и курсы также будут вестись дистанционо.

Новый коронавирус, впервые обнаруженный в китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространился и в других странах, в том числе в США. Первый пациент с COVID-2019 умер в Штатах 29 февраля, через день появилась и вторая жертва.