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Стэнфорд приостановил занятия из-за коронавируса у преподавателя

Стэнфордский университет из-за угрозы распространения нового коронавируса отменил занятия, передает местный портал Palo Alto со ссылкой на сообщение вуза.

Коронавирус обнаружили у преподавателя медицинского факультета, еще двое студентов, которые могли заразиться, находятся в самоизоляции.

Чтобы избежать возможного распространения заболевания, руководство Стэнфорда решило перевести всех студентов начиная с понедельника, 9 марта, на онлайн-обучение. Накануне, 6 марта, на аналогичные меры пошел один из старейших университетов на западном побережье страны — Вашингтонский университет, передает The New York Times. Очные занятия в нем отменены, и курсы также будут вестись дистанционо.

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Новый коронавирус, впервые обнаруженный в китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространился и в других странах, в том числе в США. Первый пациент с COVID-2019 умер в Штатах 29 февраля, через день появилась и вторая жертва.

По последним данным SCMP, в стране от осложнений, вызванных новым коронавирусом, уже умерли 14 человек, известно о 213 заразившихся. Ситуация осложнилась после того, как у берегов Калифорнии на карантин встал круизный лайнер Grand Princess, на борту которого уже по меньшей мере у 21 человека выявили коронавирус. Именно с этого судна сошел пожилой мужчина, ставший первой жертвой коронавируса в США. По данным органов здравоохранения, он путешествовал на лайнере между Сан-Франциско и Мексикой в прошлом круизе, сообщал Reuters.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Стэнфорд, Калифорния
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