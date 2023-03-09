В Карелии студента задержали за госизмену

В Карелии задержали студента за призывы перейти на сторону ВСУ

Задержанный придерживается идеи о независимости Карелии и пытался помешать России достичь целей операции на Украине, считает следствие. Он призывал граждан переходить на ее сторону в ходе СВО — это является призывом к госизмене

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Карелии задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, придерживающегося националистических взглядов, по подозрению в склонении граждан России к совершению государственной измены в ходе спецоперации на Украине, рассказали РБК источники в региональном управлении МВД и знакомые с материалами проверки.

Васюренко, который является сторонником независимости Карелии, «сформировал убеждение», что следует помешать достижению Россией целей операции на Украине. С мая по ноябрь 2022 года он пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины», но безуспешно, сообщили источники.

Студента подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника).

РБК направил запрос в УФСБ по Республике Карелия.

Ранее в Карелии сотрудники ФСБ задержали 19-летнего студента Никиту Клюню, которого подозревают в совершении диверсии на железной дороге, пишет Karelia.news. Молодой человек является членом общественного движения «Гражданский альянс России».

Его лидер и юрист-правозащитник Олег Филатчев рассказал РБК, что для Клюни ищут адвокатов в регионе. Студента отправили в изолятор временного содержания в Петрозаводск.

По данному делу РБК также направил запрос в пресс-службу УФСБ по Республике Карелия и в пресс-службу МВД по Республике Карелия.