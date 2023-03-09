В Карелии студента задержали за госизмену

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах. Фоторепортаж Политика, 12:53 
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 12:44
Кремль призвал россиян избегать районов с беспорядками в Грузии Политика, 12:44
Как провести аттестацию, чтобы суд не отменил ее результаты — 5 советов Pro, 12:42
Сроки выплат компенсаций клиентам криптобиржи Mt.Gox снова перенесли Крипто, 12:41
Ликсутов рассказал об отмене комиссий при оплате парковки Город, 12:41
В Карелии студента задержали за госизмену Общество, 12:36
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
В Запорожской области сформируют народное ополчение Политика, 12:28
Прокуратура прекратила дело против главы ФИФА за полет частным самолетом Спорт, 12:24
В мэрии Москвы подвели промежуточные итоги работы программы реновации Город, 12:24
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления командира «Ахмата» Общество, 12:20
BlackRock: где искать акции, которые выиграют на фоне роста ставок Pro, 12:16
В Приднестровье заявили о предотвращении теракта СБУ против руководства Политика, 12:15
Ефимов рассказал о ₽4,7 млрд льготных инвесткредитов фармкомпаниям за год Город, 12:10
Военная операция на Украине ,  
0 

В Карелии студента задержали за госизмену

В Карелии задержали студента за призывы перейти на сторону ВСУ
Задержанный придерживается идеи о независимости Карелии и пытался помешать России достичь целей операции на Украине, считает следствие. Он призывал граждан переходить на ее сторону в ходе СВО — это является призывом к госизмене
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости
Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Карелии задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, придерживающегося националистических взглядов, по подозрению в склонении граждан России к совершению государственной измены в ходе спецоперации на Украине, рассказали РБК источники в региональном управлении МВД и знакомые с материалами проверки.

Васюренко, который является сторонником независимости Карелии, «сформировал убеждение», что следует помешать достижению Россией целей операции на Украине. С мая по ноябрь 2022 года он пытался склонять граждан к «совершению государственной измены путем перехода на сторону противника, а именно к участию в составе сил (войск) Украины», но безуспешно, сообщили источники.

Студента подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ст. 275 УК (приготовление к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника).

РБК направил запрос в УФСБ по Республике Карелия.

Ранее в Карелии сотрудники ФСБ задержали 19-летнего студента Никиту Клюню, которого подозревают в совершении диверсии на железной дороге, пишет Karelia.news. Молодой человек является членом общественного движения «Гражданский альянс России».

Его лидер и юрист-правозащитник Олег Филатчев рассказал РБК, что для Клюни ищут адвокатов в регионе. Студента отправили в изолятор временного содержания в Петрозаводск.

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Какие привычные фразы в деловой переписке разрушают вашу репутацию

По данному делу РБК также направил запрос в пресс-службу УФСБ по Республике Карелия и в пресс-службу МВД по Республике Карелия.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Ольга Ваганова
При участии
Любовь Порываева
Карелия госизмена МВД ФСБ Украина
Материалы по теме
Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене и работе на разведку ВСУ
Политика
Россиянину дали 12 лет по делу о госизмене за данные о Черноморском флоте
Политика
Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter