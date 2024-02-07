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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала волгоградца за призывы к насилию над россиянами

ФСБ заявила о задержании волгоградца за призывы к насилию над россиянами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

Сотрудники ФСБ и полиции задержали жителя Волгограда, который распространял в интернете призывы к насилию в отношении граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии спецслужбы, 34-летний волгоградец публиковал высказывания, «поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан России». Обстоятельства преступления устанавливаются.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

РБК направил запрос в пресс-службу управления ФСБ России по Волгоградской области.

ФСБ задержала жителя Камчатки за передачу данных о работе погранслужбы
Общество
Фото:ЦОС ФСБ России / ТАСС

Накануне, 6 февраля, сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрении в госизмене (ст. 275 УК). По данным спецслужбы, подозреваемый имел вид на жительство и длительное время проживал на Украине.

После начала российской военной операции он установил контакт и начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). В ФСБ заявили, что подозреваемый передавал СБУ данные о работе погранслужбы ФСБ и российских военных.

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Теги
ФСБ экстремизм Волгоград задержание Украина новости
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