В Туле отменили концерт «Щенков» после выступления солиста в одном носке
Концерт рок-группы «Щенки» в Туле отменен, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» культурный центр «Типография», где должно было состояться мероприятие.
«Концерт «Щенков» не состоится по независящим от «Типографии» причинам», — сказано в сообщении.
В афише на странице группы в социальной сети говорится, что концерт был запланирован на 2 марта. На следующий день, 3 марта, группа должна выступать в Ярославле.
РБК обратился за комментарием в культурный центр «Типография», направил запрос к представителю группы «Щенки», в министерство культуры Тульской области, в клуб «Китайский летчик Джао Да».
В январе солиста «Щенков» Максима Моисеева (Тесли) арестовали на десять суток по административной статье о мелком хулиганстве после выступления на концерте в одном носке.
Артист вышел на сцену почти обнаженным на концерте в Санкт-Петербурге 7 декабря. На записях с мероприятия, которые появились в Сети, было видно, что Моисеев почти все время выступал одетым, но во время исполнения одной из песен вышел на сцену голым с носком на гениталиях. В какой-то момент носок свалился. Солист на суде заявил, что «это случилось нечаянно», и выразил сожаление из-за своего поступка.
Телеграм-канал Mash писал, что Моисееву после случившегося также вручили повестку в военкомат «для постановки на воинский учет и уточнения данных».
В конце декабря за появление на публике в таком же образе арестовали рэпера Vacio (Николай Васильев), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.
Суд назначил ему 15 суток административного ареста и штраф в 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер заявил, что не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России).
Он должен был выйти на свободу 6 января, но был задержан повторно и арестован по статье о мелком хулиганстве. Также ему вручили повестку в военкомат.
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