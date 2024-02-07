В Туле отменили концерт группы «Щенки» после выступления солиста в одном носке

В Туле отменили концерт «Щенков» после выступления солиста в одном носке

Участники группы «Щенки» Феликс Бондарев и Максим Моисеев (слева направо) (Фото: shenkee / VK)

Концерт рок-группы «Щенки» в Туле отменен, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» культурный центр «Типография», где должно было состояться мероприятие.

«Концерт «Щенков» не состоится по независящим от «Типографии» причинам», — сказано в сообщении.

В афише на странице группы в социальной сети говорится, что концерт был запланирован на 2 марта. На следующий день, 3 марта, группа должна выступать в Ярославле.

РБК обратился за комментарием в культурный центр «Типография», направил запрос к представителю группы «Щенки», в министерство культуры Тульской области, в клуб «Китайский летчик Джао Да».

В январе солиста «Щенков» Максима Моисеева (Тесли) арестовали на десять суток по административной статье о мелком хулиганстве после выступления на концерте в одном носке.

Артист вышел на сцену почти обнаженным на концерте в Санкт-Петербурге 7 декабря. На записях с мероприятия, которые появились в Сети, было видно, что Моисеев почти все время выступал одетым, но во время исполнения одной из песен вышел на сцену голым с носком на гениталиях. В какой-то момент носок свалился. Солист на суде заявил, что «это случилось нечаянно», и выразил сожаление из-за своего поступка.

Телеграм-канал Mash писал, что Моисееву после случившегося также вручили повестку в военкомат «для постановки на воинский учет и уточнения данных».

В конце декабря за появление на публике в таком же образе арестовали рэпера Vacio (Николай Васильев), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

Суд назначил ему 15 суток административного ареста и штраф в 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер заявил, что не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России).

Он должен был выйти на свободу 6 января, но был задержан повторно и арестован по статье о мелком хулиганстве. Также ему вручили повестку в военкомат.