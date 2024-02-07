Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада
На трассе М-8 «Холмогоры» произошла авария с участием более чем 20 машин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах и собеседник ТАСС.
«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино», — заявил источник агентства. По его информации, пострадали четыре человека. Движение перекрыли.
В пресс-службе УМВД по Московской области заявили РБК, что у них пока нет информации. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минтранса Подмосковья.
Ранее еще одна массовая авария в Подмосковье случилась на 86-м километре трассы М-4 «Дон». Прокуратура сообщила, что столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля. Погиб один человек, трое пострадали, сообщило МВД.
Движение по трассе в сторону Москвы ограничили, организован объезд через Каширское шоссе.
Накануне синоптики предупредили о сильном снегопаде 7 февраля в Москве, который продлится шесть—восемь часов.
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