 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада

На трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье столкнулись более 20 автомобилей
ДТП произошло в городском округе Пушкино на трассе в сторону Москвы

Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада
Video

На трассе М-8 «Холмогоры» произошла авария с участием более чем 20 машин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах и собеседник ТАСС.

«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино», — заявил источник агентства. По его информации, пострадали четыре человека. Движение перекрыли.

В Подмосковье во время снегопада столкнулись почти 30 машин
Общество

В пресс-службе УМВД по Московской области заявили РБК, что у них пока нет информации. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минтранса Подмосковья.

Ранее еще одна массовая авария в Подмосковье случилась на 86-м километре трассы М-4 «Дон». Прокуратура сообщила, что столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля. Погиб один человек, трое пострадали, сообщило МВД.

Движение по трассе в сторону Москвы ограничили, организован объезд через Каширское шоссе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Накануне синоптики предупредили о сильном снегопаде 7 февраля в Москве, который продлится шесть—восемь часов.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе

Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео

Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют

В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат

Названы цены на Apple Vision Pro для россиян

Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина

Косатки оказались зажаты льдинами. Видео

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Виктория Хабарова
Ярославское шоссе М-8 «Холмогоры» Архангельск Московская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 17:10
Военная операция на Украине. Карта на 7 февраля Политика, 17:36
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 17:34
Совфед одобрил ужесточение запрета на увольнение одиноких родителей Общество, 17:32
Дефицит нефти сохраняется: сможет ли ее цена подняться до $100 за баррель Pro, 17:27
МИД пообещал ответ на учения НАТО Nordic Response Политика, 17:27
Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП в Подмосковье Общество, 17:19
Парламент Абхазии одобрил запрет на ввоз и оборот вейпов Общество, 17:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 17:12
Роднина заявила, что Валиеву больше нельзя считать олимпийской чемпионкой Спорт, 17:07
ВШЭ назвала процент посетителей из регионов на выставке «Россия» Общество, 17:06
Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада Общество, 16:57
Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС Политика, 16:56
Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной Общество, 16:55
В «БКС Мир Инвестиций» назвали акции с рисками падения в ближайшее время Инвестиции, 16:55