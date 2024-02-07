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Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидаются сильный снегопад и метель
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Новости Москвы

Снегопад и метель ожидаются в Москве в среду 7 февраля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снегопад будет длиться примерно 6-8 часов, и за это время выпадет 7-10 миллиметров осадков, что соответствует 25% от месячной нормы», — сказал метеоролог. Он отметил, что сильные осадки обусловлены циклоном, который сформировался над Северным морем, Москва будет находиться на его восточной периферии.

Также ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду, из-за чего, по словам Вильфанда, прогнозируется сильная метель. Температура в ночь на среду опустится до минус 8-10 градусов, по области — до минус 12 градусов. Давление будет низким — около 725 мм ртутного столба.

Метеоролог добавил, что в четверг, 8 февраля, температура начнет понижаться еще сильнее, ожидается небольшой снег.

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Вильфанд также пообещал сильные морозы до конца недели в большинстве регионов европейской части России.

О сильном снегопаде также предупредил ведущий специалист ведущего центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады, снега выпадет около четверти от месячной нормы.

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