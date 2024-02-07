В Подмосковье во время снегопада столкнулись почти 30 машин
На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошла авария с участием 29 машин, сообщили в областном министерстве транспорта.
«Из-за ДТП на 86-м км трассы М-4 «Дон» в Ступино нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей, по предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
Погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что пострадали как минимум четыре человека.
Авария произошла во время сильного снегопада. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что высота сугробов 8 февраля может повторить рекорд 1999 года, достигнув 58 см.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько