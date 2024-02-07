На трассе М-4 в Подмосковье произошло ДТП с участием 29 машин

В Подмосковье во время снегопада столкнулись почти 30 машин

Из-за массовой аварии нет движения по трассе М-4 «Дон» в районе Ступино. По данным ТАСС, погиб один человек

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошла авария с участием 29 машин, сообщили в областном министерстве транспорта.

«Из-за ДТП на 86-м км трассы М-4 «Дон» в Ступино нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей, по предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

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Погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что пострадали как минимум четыре человека.

Авария произошла во время сильного снегопада. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что высота сугробов 8 февраля может повторить рекорд 1999 года, достигнув 58 см.