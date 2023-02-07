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«Коммерсантъ» узнал об идее онлайн-продажи авиабилетов военным

«Ъ»: Минтранс изучает возможность онлайн-продажи участникам СВО льготных авиабилетов
Минобороны компенсирует военнослужащим стоимость авиабилетов до мест командировки или реабилитации, депутат предложил позволить участникам боев на Украине оформлять их онлайн. В авиакомпаниях отнеслись к идее с долей скепсиса
Фото: Вадим Ахметов / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / ТАСС

Минтранс рассматривает возможность онлайн-продажи авиабилетов для военных — участников операции на Украине по воинским перевозочным документам, предполагающим бесплатный проезд для военнослужащего и членов его семьи на новое место для командировки, реабилитации или иных причин, пишет «Коммерсантъ».

Воинский перевозочный документ (ВПД) заполняется от руки и подписывается командирами воинских частей, при этом федеральные авиационные правила предписывают при оформлении льготной поездки предъявлять подтверждающие документы — ВПД предъявить в интернете нельзя.

Министерство изучает возможность введения правила об онлайн-бронировании с последующим получением билета в кассе аэропорта при предъявлении воинского документа о льготе, сделав такое положение обязательным для всех авиаперевозчиков.

Поводом для действий Минтранса стало обращение депутата Андрея Кузнецова, который указал, что «многие из них в инвалидных колясках, без рук и ног, с многочисленными осколками <…> Для указанной выше категории военнослужащих, прошедших реабилитацию после ранений, жизненно необходимо обеспечить дистанционное бронирование билетов».

В нескольких опрошенных изданием авиакомпаниях сочли инициативу Минтранса реализуемой, указав, что техническая сторона вопроса не вызовет затруднений: опцию можно будет внедрить через систему сертификатов или ваучеров, либо расширением функционала. Однако, подчеркнул источник газеты в одной из авиакомпаний, это может потребовать времени из-за недавнего перехода на новую систему бронирования.

В большинстве опрошенных «Коммерсантом» авиаперевозчиков связали возможные сложности с системой расчета с Министерством обороны. Регламент ведомства подразумевает личное присутствие военных, поскольку при оформлении билета перевозчик забирает воинский перевозочный документ, чтобы передать его в бумажном виде в министерство для отчетности. Источник в одной из авиакомпаний сказал газете, что компания готова внедрить функцию онлайн-оформления, если нормативные акты Минобороны и формат отчетности будут изменены.

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В двух других перевозчиках сочли, что проблемы с компенсациями все равно могут возникнуть, так как приказ Минобороны № 815 предусматривает компенсацию расходов авиакомпаний на основании счетов, выставленных ими после оказания услуги. Ведомство определяет объем квот и подтвердить соответствие продаж в интернете установленным лимитам будет затруднительно, считает один из собеседников газеты.

В агентстве «Авиапорт» сочли, что переход на российские системы бронирования может обеспечить онлайн-продажу билетов для любых категорий пассажиров, однако подтверждающие документы должны быть доступны в государственной информационной системе, которая, в свою очередь, будет передавать информацию в систему бронирования по соответствующему запросу.

Директор агентства Олег Пантелев указал, что отдельный вопрос состоит в том, «кто оплатит создание шлюзов, обеспечивающих обмен данными, и тестирование их работоспособности». По его словам, перевод операций в онлайн позволит компаниям снизить издержки, но экономия на этом нескоро окупит траты.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
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цены на авиабилеты Минтранс Военная операция на Украине
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