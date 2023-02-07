Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 76,03 (-0,7) Инвестиции, 06 фев, 19:04 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 70,6 (+0,21) Инвестиции, 06 фев, 19:04
Число пострадавших после землетрясения в Турции превысило 14 тыс. человек Общество, 01:03
Вучич описал возможность признания Косово Сербией словом «мечтайте» Политика, 00:54
Момент обрушения здания после землетрясения в Турции попал в прямой эфир Общество, 00:08
Аналитики предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна Бизнес, 00:01
Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных Общество, 00:00
ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты Бизнес, 00:00
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 06 фев, 23:37
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Число погибших после землетрясения в Турции превысило 2,3 тыс. человек Общество, 06 фев, 23:33
Экс-игрока «Челси» нашли живым под завалами здания в Турции Спорт, 06 фев, 23:22
Кадыров заявил о намерении «денацифицировать» Польшу Политика, 06 фев, 23:11
Под завалами отеля в Турции оказались русскоговорящие гиды Общество, 06 фев, 23:07
В Астане запустят биржу для глобальных акций на российских технологиях Финансы, 06 фев, 22:31
Зеленский примет участие в саммите ЕС в Брюсселе Политика, 06 фев, 22:29
У тренера турецкого клуба во время землетрясения погибли 15 родственников Спорт, 06 фев, 22:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных

Минобороны разработало новую форму для участвующих в спецоперации военных
Внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», говорит источник РБК. В Минобороны сообщили, что в форму включат несколько видов ботинок и утепленные резиновые сапоги
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Минобороны разработали новую форму для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, рассказал РБК источник, знакомый с подготовкой образцов. По его словам, внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей». Источник не уточнил, на каких предприятиях планируется организовать производство новой формы.

В Минобороны подтвердили РБК разработку образцов «формы нового поколения», сообщив, что при работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».

Представитель министерства отметил, что в состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

«Кроме того, в полевую форму одежды включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и сапоги резиновые (утепленные). Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения», — уточнили в Минобороны, указав, что поставка новой полевой формы в вооруженные силы запланирована на весну 2023 года.

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Армия Военная операция на Украине форма Минобороны
Материалы по теме
В МИДе заявили об отсутствии диалога по Украине между Россией и США
Политика
Премьер Польши не исключил переход конфликта на Украине в Третью мировую
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Николаевка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter