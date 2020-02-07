В Думе подтвердили гибель депутата Хайруллина

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил гибель депутата Госдумы Айрата Хайруллина. «Всем уже все ясно. Несчастье случилось, вот такая беда», — сказал Кашин в разговоре с РБК.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов также подтвердил смерть Хайруллина, сообщило «РИА Новости»

Вертолет, принадлежавший Хайруллину, разбился в районе населенного пункта Лаишево в Татарстане. Кроме него на борту находились еще два человека — пилот и пассажир. Оба они живы и доставлены в больницы, сообщали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

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