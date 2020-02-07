МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета под Казанью

Вертолет Bell 407 (Фото: Michael Debets / ZUMA / Global Look Press)

При крушении частного вертолета Bell в Татарстане погиб один человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Уточняется, что еще двое пострадали, их доставят в больницу. Всего на борту находились три человека. «Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставляются в лечебное учреждение», — добавили в пресс-службе.

Вертолет следовал из населенного пункта Левашово Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района Татарстана. По данным ГУ МЧС, он упал в шести километрах от населенного пункта Лаишево.

По данным Telegram-каналов, РЕН ТВ, издания Life и источника РБК, на борту находился депутат и предприниматель Айрат Хайруллин, он погиб. Еще один пассажир и пилот выжили.