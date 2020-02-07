Росавиация назвала предварительную версию крушения вертолета Хайруллина

Росавиация считает, что причиной крушения частного вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, являются плохие погодные условия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительная причина: плохие метеоусловия. Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия», — сказал представитель Росавиации.

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