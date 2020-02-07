СМИ опубликовали фото с места крушения вертолета в Татарстане

Фото: ГУ МЧС по Татарстану

Появились первые фотографии с места крушения вертолета депутата Айрата Хайруллина в Татарстане. Они опубликованы на сайте РЕН ТВ.

Вертолет направлялся из Левашово в поселок Матюшино. Жесткую посадку он совершил в шести километрах юго-восточнее Лаишево. В МЧС сообщили, что при крушении погиб один человек, еще двое госпитализированы.

По данным Telegram-каналов Baza и «112», издания Life и источника РБК, на борту вертолета находился депутат и предприниматель Айрат Хайруллин. Он погиб, а пилот вертолета и еще один пассажир получили травмы.