Число жертв землетрясения в Китае выросло до 126

Число погибших в результате землетрясения в Тибете магнитудой 6,8 достигло 126, пострадавших — 188, передает Xinhua. По данным Sohu, обрушилось 3,6 тыс. домов. В поисково-спасательных операциях задействовали более 1,5 тыс. человек

Фото: Jin Meiduoji / Xinhua / Global Look Press

Количество погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 126, еще 188 человек пострадали, передает Xinhua.

Ранее CCTV сообщал о 95 погибших и 130 пострадавших. Как пишет Sohu, обрушилось 3609 домов.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом. Эпицентр подземных толчков находился в 163 км от города Шигадзе с населением порядка 800 тыс. человек, сообщала Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 10 км. В радиусе 20 км расположено три поселка и 27 деревень с населением около 6,9 тыс. человек, передает Xinhua.

В поисково-спасательных операциях задействованы более 1,5 тыс. человек. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывает Общество Красного Креста Китая. В частности, организация направила 4,6 тыс. предметов первой необходимости, в том числе палатки, одеяла, кровати и теплые куртки, в пострадавшие районы.

Для туристов был закрыт ландшафтный парк Эвереста, путь к которому пролегает через уезд Тингри. Пострадавший район находится в Гималайской сейсмической зоне, не исключены повторные подземные толчки, предупредили в Китайской сети землетрясений. Как отмечает Sohu , большинство домов в этой сельской местности были построены из кирпича и дерева, из-за чего они быстро обрушились.

Нынешнее землетрясение стало крупнейшим в Тибете за последние пять лет. Всего за этот период произошло 29 землетрясений с магнитудой выше 3.