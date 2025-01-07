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Доступ к Эвересту закрыли для туристов после землетрясения в Тибете

Ландшафтный парк Эвереста временно закрыли для туристов. Утром в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибли как минимум 53 человека

Фото: Xinhua / Reuters
Фото: Jigme Dorje / Xinhua / EPA / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Xinhua / Reuters
Фото: Jigme Dorje / Xinhua / EPA / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Xinhua / Reuters
Фото: Jigme Dorje / Xinhua / EPA / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ландшафтный парк Эвереста закрыли для туристов после землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, в результате которого погибли как минимум 53 человека, передает BJNews со ссылкой на пресс-службу управления культуры и туризма уезда Тингри.

«Из-за землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в уезде Тингри городского округа Шигадзе в 9:05 (4:05 мск) 7 января 2025 года в целях защиты жизни и имущества туристов и персонала ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10:00 (5:00 мск) 7 января 2025 года», — говорится в заявлении властей, опубликованном в WeChat.

Там добавили, что о возобновлении работы парка последует дополнительное сообщение. «Приносим извинения за возможные неудобства», — заключили в управлении.

Гора Эверест (Джомолунгма) — расположена на границе Китая и Непала и является частью Гималайской горной системы. Ее высота над уровнем моря — 8848,86 м. По оценкам китайских властей, в 2024 году со стороны Китая Эверест посетили 13,7 тыс. иностранных туристов.

Землетрясение произошло рядом с границей с Непалом утром 7 января. По данным «Синьхуа», погибли как минимум 53 человека, пострадали еще 62. Обрушилось более 1 тыс. зданий. Китайская сеть землетрясений оценила магнитуду в 6,8, геологическая служба США — в 7,1.

Доступ к Эвересту закрыли для туристов после землетрясения в Тибете
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Экстренные службы занимаются поисково-спасательными работами. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия, чтобы минимизировать количество жертв после землетрясения.

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
Общество
Городской округ Шигадзе находится в Гималайской сейсмической зоне, отмечал эксперт геологической службы Юньнани Ван Юй. Согласно данным Китайской сети землетрясений, нынешнее происшествие стало крупнейшим за последние пять лет. Так, за этот период в пределах 200 км от эпицентра произошло 29 землетрясений, магнитуда которых превышала 3.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Китай Эверест землетрясение Тибет туристы жертвы
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