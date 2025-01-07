Число жертв землетрясения в Китае выросло до 95
Число погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 95, еще 130 человек получили травмы различной степени тяжести, передает CCTV.
Ранее Xinhua сообщало о 53 погибших и 62 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 09:05 (04:05 мск) в уезде Тингри в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, около границы с Непалом. Эпицентр подземных толчков находился в 163 км от города Шигадзе с населением порядка 800 тыс. человек, его глубина составила около 10 км, сообщала Геологическая служба США. В радиусе 20 км расположено три поселка и 27 деревень с населением около 6,9 тыс. человек, передает Xinhua.
закрыли для туристов ландшафтный парк Эвереста, на пути к которому расположен уезд Тингри. Экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию. Китайский лидер Си Цзиньпин призывал приложить все усилия для минимизации числа жертв.
В Китайской сети землетрясений отметили, что нынешнее происшествие произошло в Гималайской сейсмической зоне, последуют афтершоки. По данным этой организации, землетрясение в Тибете стало крупнейшим из 29 магнитудой выше 3 за последние пять лет.
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