Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в Тибете
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями землетрясения в Тибете на юго-западе Китая, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказал Путин.
По последним данным, число погибших в результате катастрофы в Тибете достигло 95, пострадавших — 130, передало CCTV.
Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано в Тибетском автономном районе утром 7 января, около границы с Непалом, сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе — второго по величине в Тибете с населением около 800 тыс. человек. Китайская сеть землетрясений установила, что толчок произошел в 09:05 (04:05 мск). Там заявили, что магнитуда землетрясения составила только 6,8.
В Китайской сети землетрясений отметили, что нынешнее происшествие произошло в Гималайской сейсмической зоне, последуют афтершоки (толчки, происходящие после основного и меньшие по сравнению с ним). По данным этой организации, землетрясение в Тибете стало крупнейшим из 29 магнитудой выше 3 за последние пять лет.
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