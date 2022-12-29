Путин разрешил убрать возрастную маркировку с Библии и школьной программы

В Думе называли абсурдной возрастную маркировку классической литературы, из-за чего книги Шолохова продавались в пакетах и только совершеннолетним. Перестанут маркировать и священные тексты

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Для школьной литературы, Библии, Корана, Танаха и Ганджура отменяются возрастные маркировки, такой закон подписал президент Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.

Соответствующий закон впервые рассмотрели в Думе более трех лет назад — в ноябре 2019 года. Спикер Вячеслав Володин назвал существовавшую на тот момент возрастную маркировку избыточной и иногда доходящей до абсурда. В качестве примера он привел ситуацию, когда ограничения 16+ и 18+ ставятся на произведения из школьной программы, — детей «фактически лишили возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики».

«В России сейчас фактически до 16 лет запрещено читать — возрастная маркировка всей русской и мировой классики начинается, как правило, от 16+. «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова продается в наших магазинах закатанным в целлофан по непонятной нам причине, и на нем стоит маркировка 18+», — указывала соавтор закона, депутат Елена Ямпольская.

Поправки внесены в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Изменения также внесли в закон «О государственной поддержке кинематографии»: если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди детей, сведения об этом должно содержать прокатное удостоверение к нему.

В ноябре 2015 года президент подписал поправки, запрещающие признавать цитаты и содержание Библии, Корана, Танаха и Ганджура экстремистскими материалами. Спустя пять лет, в ноябре 2020 года, на встрече с главами религиозных объединений Путин зачитал несколько цитат из вышеперечисленных священных текстов.