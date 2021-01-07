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Общество ,  
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Взломавшего JPMorgan хакера из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы

Россиянина Андрея Тюрина приговорили в США к 12 годам тюрьмы за хакерство и мошенничество в интернете, пишет Bloomberg. Ранее Тюрин признал себя виновным в краже данных клиентов банка JPMоrgan Chase и других компаний.

Прокуратура заявила, что Тюрин взломал данные почти 140 млн клиентов и украл информацию из 12 компаний. Сообщники хакера использовали добытые данные для того, чтобы рассылать клиентам спам и с помощью рассылок получать прибыль.

Материал дополняется.

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