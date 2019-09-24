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Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan
36-летний россиянин Андрей Тюрин признался в краже данных у более чем 80 млн клиентов JPMorgan Chase и других финансовых компаний. Ему грозит до 92 лет тюремного заключения за «присвоение сотен миллионов долларов»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россиянин Андрей Тюрин, который в прошлом году был экстрадирован из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках, направленных, в частности, против банка JPMorgan Chase. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен», — сказал он на заседании суда в Нью-Йорке, обращаясь к окружному судье Лоре Тейлор Суэйн.

36-летнему Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Россиянину предъявили обвинения по шести пунктам, в совокупности ему может грозить до 92 лет тюремного заключения.

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Экстрадированный в США россиянин не признал вину в кибератаках

Как отмечает агентство, Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 млн клиентов 12 финансовых компаний и банков, что принесло ему и его подельникам сотни миллионов долларов.

Согласно судебным документам, Тюрин признал себя виновным месяц назад. Также в них указывается, что он начал давать показания по делу весной этого года.

По версии следствия, Тюрин и его сообщники совершали кибератаки на финансовые учреждения США в промежутке с 2012 по 2015 год. Позднее всем троим были предъявлены обвинения. Россиянин находился на свободе вплоть до 2018 года. Его задержали на территории Грузии, после чего он был экстрадирован в США. В сентябре прошлого года он отказался признавать вину в киберпрестпулениях. Как сообщали в Секретной службе США, подельники Тюрина — двое израильтян — были переданы американскому правосудию властями Израиля в 2015 и 2016 годах.

Автор: Михаил Юшков
Теги: гражданин России, кибератаки, JPMorgan Chase
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