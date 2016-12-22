В США экстрадировали обвиняемого в крупнейшей краже данных россиянина

Грузия экстрадировала в США гражданина России Андрея Тюрина, обвиняемого в хакерских атаках, в том числе «самой большой в истории краже данных потребителей из финансового учреждения США»

В Грузии задержали гражданина России Андрея Тюрина, которому предъявили в США обвинения в киберпреступлениях. Его экстрадировали в Америку, сообщается в заявлении американской Секретной службы (.pdf).

«Этот случай представляет собой ядро совместной миссии Секретной службы США по обеспечению безопасности нашей цифровой национальной финансовой инфраструктуры и защиты руководства нашей страны», — приводятся в пресс-релизе слова специального агента в Нью-Йорке Дэвида Бича.

В службе отметили, что россиянина экстрадировали за «обширную кампанию по взлому компьютеров, включая самую большую в истории кражу данных потребителей из финансового учреждения США». Хакерские атаки проводились с 2012 по середину 2015 года. Они коснулись брокерских фирм, издателей финансовых новостей и некоторых американских компаний.

По данным службы, Тюрин похитил в общей сложности персональные данные более 100 млн клиентов пострадавших компаний. В частности, россиянин взломал одно из финансовых учреждений со штаб-квартирой в Манхэттене, откуда украл личную информацию более 80 млн клиентов.

Гражданина России также обвиняют в кибератаках против многочисленных американских и иностранных компаний для поддержки криминальных предприятий, включая незаконные азартные интернет-игры и международные платежные системы.

Секретная служба упоминает, что незаконный бизнес, которому помогал Тюрин, связан с Гэри Шалоном и его сообщниками. Израильтянин Гэри Шалон уже проходил в США по делу о взломе данных клиентов ряда крупных американских банков, среди которых был JP Morgan. Он вместе с другим фигурантом дела Зивом Оренштейном был экстрадирован в США из Израиля.

35-летнего Тюрина доставили в Нью-Йорк 7 сентября, где он предстал перед Манхэттенским федеральным судом на первичных слушаниях. Следующее заседание суда пройдет 25 сентября. Россиянина обвинили по 10 пунктам, а максимальный срок наказания может составить более 90 лет тюрьмы.