Глава ВОЗ выразил обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена тем, что у переболевших коронавирусом после выздоровления проявляются последствия, затрагивающие важные системы организма. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

«Что действительно беспокоит, так это широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, часто накладываются друг на друга и способны влиять на любую систему организма», — сказал он.

По его словам, коронавирус может привести к хронической усталости, кашлю, одышке, а также воспалению внутренних органов, включая сердце и легкие. Кроме того, в некоторых случаях проявляются неврологические и психологические последствия.

«Это не просто вирус, который убивает людей. Для значительного числа пациентов этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — подчеркнул он.