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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ выразил обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена тем, что у переболевших коронавирусом после выздоровления проявляются последствия, затрагивающие важные системы организма. Об этом заявил глава организации Тедрос Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

«Что действительно беспокоит, так это широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, часто накладываются друг на друга и способны влиять на любую систему организма», — сказал он.

ВОЗ зафиксировала рекордные 505 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки
Общество
Фото:Siegfried Modola / Getty Images

По его словам, коронавирус может привести к хронической усталости, кашлю, одышке, а также воспалению внутренних органов, включая сердце и легкие. Кроме того, в некоторых случаях проявляются неврологические и психологические последствия.

«Это не просто вирус, который убивает людей. Для значительного числа пациентов этот вирус вызывает ряд серьезных долгосрочных последствий», — подчеркнул он.

Ранее ВОЗ сообщила, что зафиксировала рекордный ежесуточный прирост больных коронавирусом за все время пандемии. По данным организации, за минувшие сутки COVID-19 заболели 505 756 человек. Таким образом, по состоянию на 30 октября число зараженных на планете превысило 44,888 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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