Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

Полиция не смогла остановить протестующих на подходе к Капитолийскому холму. Сторонники Трампа, требующие пересмотра итогов президенстких выборов, ворвались внутрь здания конгресса и сорвали проведение заседания

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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал заседаний, об этом сообщает в своем Twitter сенатор Лэнкфорд. Дебаты в конгрессе, посвященные подведению итогов президентских выборов, прерваны.

У здания конгресса собрался многотысячный митинг, участники которого требуют пересмотра итогов выборов. Металлические ограждения вокруг Капитолийского холма прорваны. Полиция пытается остановить протестующих с помощью дубинок и слезоточивого газа.

Из-за сообщений о взрыве самодельного взрывного устройства полиция эвакуировала два здания, входящие в комплекс строений Капиталийского холма — мемориальное здание Библиотеки конгресса и здание, в котором расположены офисные сообщения. Об этом в своем Twitter сообщила член палаты представителей Элейн Лурия. «Мне пришлось покинуть свой офис из-за взрыва бомбы снаружи. Сторонники президента пытаются прорваться к Капитолию, и я слышу звуки, похожие на звуки выстрелов», — сообщила она.