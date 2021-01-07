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СМИ узнали о личности погибшей в здании Конгресса женщины

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Женщина, погибшая при штурме здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа, оказалось ветераном из Сан-Диего. Об этом сообщил местный телеканал KUSI News. Также об этом сообщает телеканал Fox News.

Погибшую звали Эшли Бабитт, она 14 лет служила в американских ВВС и жила в Сан-Диего. По словам ее мужа, она была ревностной сторонницей Дональда Трампа.

Как передает Fox News, полиция Вашингтона пока никак не прокомментировала обстоятельства смерти женщины.

Ранее стало известно о том, что после стрельбы в Капитолии погибла женщина. Вскоре появилась видеозапись, на которой слышны звуки стрельбы, после чего в кадре появляется падающая на пол женщина, которая истекает кровью и теряет сознание.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Протесты в столице США вспыхнули в день, когда американский парламент должен был формально утвердить результаты президентских выборов, на которых по предварительным данным победил Джозеф Байден. Однако Трамп и его сторонники не согласны с итогом голосования. Действующий президент неоднократно говорил о том, что не признает свое поражение.

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