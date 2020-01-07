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Гибель Сулеймани ,  
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CNN узнал о приведении сил США на Ближнем Востоке в полную боеготовность
Источники телеканала сообщили, что американские комплексы ПРО в регионе подготовлены к отражению ударов, а разведка отслеживает все перемещения иранских военных
Комплекс ПРО Patriot (Фото: Osman Orsal/Reuters)

Расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе, были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

«Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы еще внимательнее, чем до сих пор», — заявил CNN неназванный американский чиновник. Второй собеседник подтвердил, что в режиме повышенной готовности военные находятся уже несколько дней, однако вечером понедельника уровень бдительности был еще повышен, так как стало известно о «непосредственной угрозе нападения».

По данным CNN, американская разведка отслеживает перемещения в Иране военной техники, в том числе беспилотников и баллистических ракет. Собеседники телеканала отмечают, что такие меры могут быть как попыткой Тегерана укрыть технику от ударов со стороны США, так и подготовкой к собственному удару.

Возможными целями для ударов Ирана в США считают свои военные базы в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Политика

7 января секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани заявил, что в Тегеране располагают полной информацией об оснащении 19 военных баз США, расположенных неподалеку от границ Ирана, и их личном составе и рассматривают 13 возможных сценариев возмездия за нанесенный американским дроном удар, жертвой которого стал генерал Касем Сулеймани.

В Иране заявили о подготовке 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Политика

По словам Шамхани, реализация даже самого мягкого из этих сценариев станет для США худшим в истории кошмаром.

В свою очередь главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами пообещал, что за гибель Сулеймани отомстят «жестко, решительно и полно».

Также во вторник парламент Ирана признал всех военных США террористами и предписал выделить дополнительные средства спецподразделению «Кудс», которым командовал покойный Сулеймани.

Ранее президент США Дональд Трамп, по приказу которого был нанесен удар по Сулеймани, предупредил, что в случае какой-либо атаки на американцев со стороны Тегерана США нанесут 52 удара по целям в Иране с применением «новейшего оружия».

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
Политика

7 января стало известно, что Пентагон перебросил на базу на острове Диего-Гарсия, расположенном вне досягаемости иранских ракет, стратегические бомбардировщики B-52.

Автор: Евгений Калюков
Теги: США, Иран
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