CNN узнал о приведении сил США на Ближнем Востоке в полную боеготовность

Источники телеканала сообщили, что американские комплексы ПРО в регионе подготовлены к отражению ударов, а разведка отслеживает все перемещения иранских военных

Комплекс ПРО Patriot (Фото: Osman Orsal/Reuters)

Расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе, были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

«Появились признаки того, что нам необходимо отслеживать угрозы еще внимательнее, чем до сих пор», — заявил CNN неназванный американский чиновник. Второй собеседник подтвердил, что в режиме повышенной готовности военные находятся уже несколько дней, однако вечером понедельника уровень бдительности был еще повышен, так как стало известно о «непосредственной угрозе нападения».

По данным CNN, американская разведка отслеживает перемещения в Иране военной техники, в том числе беспилотников и баллистических ракет. Собеседники телеканала отмечают, что такие меры могут быть как попыткой Тегерана укрыть технику от ударов со стороны США, так и подготовкой к собственному удару.

Возможными целями для ударов Ирана в США считают свои военные базы в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.