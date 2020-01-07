США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

Шесть стратегических бомбардировщиков отправлены на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Оттуда они в случае необходимости могут нанести удар по Ирану, оставаясь недосягаемыми для иранских ракет

Стратегический бомбардировщик B-52 в полете (Фото: Марина Лысцева/ТАСС)

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News. Ранее о переброске шести B-52 на Диего-Гарсию на фоне обострения отношений с Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани со ссылкой на данные Пентагона сообщила военный корреспондент CNN Барбара Старр. По словам ее собеседника из Минобороны США, с авиабазы в Индийском океане B-52 могут быть задействованы против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ, однако сама по себе переброска бомбардировщиков еще не означает, что такой приказ отдан.

В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны. Со ссылкой на данные Пентагона WSJ сообщает, что в регион планируется вернуть шесть B-52.

Эксперты службы Aircraft Spots, отслеживающей перемещение военных самолетов, сообщают, что два B-52 вылетели на Диего-Гарсию с авиабазы Barksdale в Луизиане. В то же время ELINT News отмечает, что переброска B-52 на этот остров в Индийском океане в преддверии возможной атаки на объекты в Иране выглядит предпочтительнее размещения бомбардировщиков на авиабазе Аль-Удейд в Катаре: та ближе к потенциальному противнику, но при этом находится в зоне досягаемости иранских ракет, в то время как до базы на Диего-Гарсии от границ Ирана более 3,5 тыс. км, а такое расстояние ни одна иранская ракета преодолеть не способна.

По данным WSJ, Пентагон также планирует перебросить на Ближний Восток около 200 бойцов 173-й десантной бригады, размещенной в Италии, при этом часть из них могут быть использованы для усиления охраны посольства США в Бейруте (Ливан). Еще 5 тыс. морских пехотинцев и моряков находятся, по данным WSJ, на борту десантного корабля Bataan и сопровождающих его кораблей, движущихся в сторону Ближнего Востока через Средиземное море. С прибытием этих подкреплений общая численность войск США в регионе превысит 80 тыс. человек.

Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января в результате американского авиаудара. Приказ об атаке отдавал Трамп. Иран назвал произошедшее актом терроризма. «Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы», — говорил президент Ирана Хасан Роухани.