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СМИ узнали подробности побега экс-главы Renault Гона из Японии в Ливан
По данным Kyodo, о побеге бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Ливан заранее знала одна из его троих дочерей
Карлос Гон (Фото: EPA / TASS)

Дочь бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, помещенного в Японии под домашний арест по обвинению в финансовых махинациях, возможно, заранее знала подробности побега своего отца на частном самолете сначала в Турцию, а потом в Ливан. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на одного из друзей дочери Гона.  

По словам собеседника агентства, за несколько месяцев до побега Гона, он встречался с дочерью экс-главы Renault, которая сказала ему: «Мой отец скоро будет свободен». У Карлоса Гона три дочери — Каролайн, Майя и Надин, о какой именно из них идет речь в публикации не уточняется. Отмечается, что Гон покинул свой дом около полудня 29 декабря и поехал на поезде со станции Синагава в Осаку, откуда вылетел в Турцию. 

Как сообщает NHK со ссылкой на источники, в японском аэропорту Кансай не проверяли через рентген багаж частного самолета, на котором совершил побег экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон. Полиция проверяет информацию о том, что топ-менеджер покинул страну в одной из крупногабаритных коробок. Самолет Гона, по данным издания, был загружен несколькими коробками и большие ящики высотой более одного метра. Бизнес-джеты часто не проходят проверку багажа по усмотрению эксплуатирующей компании или капитана борта, уточняет NHK. По данным издания, Карлос Гон 29 декабря один вышел из своего дома в центре Токио, после 23:00 этого же дня из аэропорта Кансай в Стамбул вылетел частный самолет. 

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года, он обвинялся в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию Nissan на сумму $16 млн. В марте Гона выпустили из тюрьмы под домашний арест под залог в 1 млрд иен (больше $8 млн). 31 декабря стало известно, что Гон тайно покинул Японию, нарушив условия освобождения под залог. По данным Bloomberg, Гон отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике. Как писала The Wall Street Journal, Гон сбежал из-под домашнего ареста в Турцию на бизнес-джете Bombardier Global Express, в котором находились два черных контейнера с дырками для вентиляции. Сам экс-глава концерна позднее заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования».      

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Карлос Гон, Renault, Ливан, Япония
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