Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года

Им, по оценкам надзорного ведомства, стало мошенничество. Наибольший рост по этому виду преступлений показала Саратовская область. Лидером среди регионов по общему росту числа преступлений стал Крым

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В период с января по ноябрь прошлого года наиболее распространенным видом преступлений стало мошенничество. Это следует из материалов, опубликованных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Всего, как говорится в материалах надзорного ведомства, за отчетный период было совершено 204 тыс. 870 преступлений в форме мошенничества. Это на 6,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами среди российских регионов, в которых наблюдался наибольший рост этого вида преступлений стали Саратовская область (+148,7%), Калининградская область (+112,7%), Санкт-Петербург (+62,9%), Нижегородская область (+57,1%) и Югра (+56,9%).

Всего в период за январь—ноябрь 2017 года на территории России, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 1 млн 920 тыс. 819 преступлений, что почти на 86 тыс. меньше чем годом ранее. Сокращение числа преступлений отмечено в семи округах, однако в Южном федеральном округе число зарегистрированных преступлений выросло на 4,7%.

Ведомство связывает это с регистрацией правоохранительными органами Республики Крым и Севастополя преступлений по результатам изучения материалов по уголовным делам, приостановленным по законодательству Украины. Так, согласным данным Генпрокуратуры, число зарегистрированных преступлений увеличилось в Крыму на 56,1%. Это самый высокий показатель из всех российских регионов.

Всего рост регистрируемых преступлений отмечен в 28 регионах страны, снижение — в 55. Лидером среди регионов с наименьшим числом преступлений стала Москва (-20,8%).

Что касается тяжких преступлений, то в целом по России их количество сократилось на 4,7%, особо тяжких — напротив, увеличилось на 7,3%. Данный показатель значительно возрос в Карачаево-Черкесской Республике (+ 172,6%), Чеченской Республике (167,8%) и Северной Осетии (+100%). Число особо тяжких преступлений заметнее всего сократилось в Мурманской (-29%), Пензенской (-27,8%) областях и Республике Коми (-26,6%).​