В пригороде Стокгольма возле метро произошел взрыв

Возле станции стокгольмского метро Varby Gard в коммуне Худдинге за пределами столицы Швеции произошел взрыв. В результате инцидента ранения получили два человека, позже стало известно о смерти одного из них

Фото: Bjorn Larsson Rosvall / Reuters

В пригороде Стокгольма, в тоннеле возле станции метро Varby Gard в коммуне Худдинге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщает NRK со ссылкой на данные местной полиции.

Возле станции метро, по данным сотрудников правоохранительных органов, взорвался некий неустановленный предмет, который лежал на земле. Взрывное устройство​, по их данным, сработало в момент, когда в руки его взял мужчина. В настоящий момент он «серьезно ранен», рассказали полицейские. Телеканал SVT уточняет, что пострадавшему мужчине было около 60 лет. Вместе с ним, по информации канала, ранения в результате взрыва также получила женщина 45 лет. В момент прошествия она находилась рядом с местом инцидента.

В настоящее время у Varby Gard работают полицейские, саперы, пожарные и медики. Остальные обстоятельства случившегося уточняются. Район вокруг станции метро перекрыт.

«Оснований полагать, что это событие было связано с терроризмом, нет», — приводит слова представителя местной полиции Reuters. «Кто-то использовал какие-то взрывчатые вещества. Остальных данных у нас пока нет», — пояснил SVT работник отдела пожарной охраны региона.

Оценить, чем было начинено взрывное устройство и какой силы был хлопок, ​ сотрудники правоохранительных органов на данный момент, как замечает телеканал, также не могут. «Взрыв был достаточно сильным для того, чтобы два человека были доставлены ​​в больницу», — говорит представитель стокгольмской полиции​ Свен-Эрик Олссон. Позже полицейские сообщили о том, что пострадавший при инциденте мужчина скончался в больнице.