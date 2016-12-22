Во Вьетнаме при взрыве погибли два ребенка
Общество, 10:08
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Во Вьетнаме при взрыве погибли два ребенка
Два ребенка погибли при взрыве во вьетнамской деревне Квандо в уезде Иенфонг в северной провинции Бакнинь, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает газета VnExpress.
Взрыв произошел 3 января в 4:30 по местному времени (0:30 мск). В результате взрыва были разрушены пять жилых домов, в некоторых домах также произошло обрушение крыши. На месте взрыва образовалась воронка шириной около 10 м.
Всех пострадавших госпитализировали. По словам представителя местной администрации, взрыв произошел в хранилище отходов. В настоящий момент на месте происшествия работают военные саперы, полицейские и спасатели, которые разбирают завалы.