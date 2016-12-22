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СМИ сообщили о проверке аэропорта Домодедово после угрозы взрыва
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СМИ сообщили о проверке аэропорта Домодедово после угрозы взрыва
Общество, 18:43
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СМИ сообщили о проверке аэропорта Домодедово после угрозы взрыва

В московском аэропорту Домодедово проводится проверка после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«​Кинологи проверяют здание аэропорта Домодедово после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва», — сообщил источник. Эвакуация пассажиров из здания аэропорта не проводилась.

В аэропорту Домодедово не подтвердили РБК информацию о проведении проверки. «Аэропорт работает штатно. Принимаются необходимые меры по безопасности, предусмотренные регламентом», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Кроме того, «РИА Новости» сообщило об анонимных звонках с угрозами минирования, поступившими на московские вокзалы. Из-за них была проведена проверка на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах. В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД подтвердили информацию о звонках и отметили, что при проверке вокзалов кинологами взрывные устройства обнаружены не были.

За несколько часов до Нового года, 31 декабря, в России из-за телефонных звонков о минировании были эвакуированы аэропорты в пяти городах. Проверки были проведены в аэропортах Саратова, Казани, Магадана, Волгограда и Кемерово. Накануне, 30 декабря, из-за телефонных террористов был эвакуирован аэропорт в Нижнем Новгороде.

Теги: Домодедово
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