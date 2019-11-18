РЖД проверят данные о взломе информационной системы поездов «Сапсан»

Специалисты «Российских железных дорог» (РЖД) проведут «технологическое расследование» сообщения о взломе информационно-развлекательной системы (ИРС) высокоскоростного поезда «Сапсан», сообщили РБК в пресс-службе компании.

В пятницу, 15 ноября, один из пользователей портала Habr.com сообщил, что во время поездки смог проникнуть в систему, в том числе получить доступ к базе данных, в которой «лежали все пассажиры текущего и прошлых рейсов».

«К данным пассажиров рейса получить доступ не составляет труда и занимает это от силы 20 минут», — отметил автор поста.

«На сервере ИРС поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров. Для авторизации в системе пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. Эти данные не относятся к персональным, в соответствии с действующим законодательством РФ, и хранятся на сервере ИРС не более одного дня», — заявили РБК в пресс-службе РЖД.