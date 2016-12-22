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В Британии уточнили причину гибели владельца «Лестер Сити»
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В Британии уточнили причину гибели владельца «Лестер Сити»
Общество, 19:36
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В Британии уточнили причину гибели владельца «Лестер Сити»
Эксперты назвали причиной аварии вертолета, на борту которого находился миллиардер Вишай Шривадданапрабха, неисправность рулевого винта
Акция памяти Вишая Шривадданапрабхи (Фото: Mike Egerton / PA Images / ТАСС)

Бюро по расследованию авиационных происшествий Великобритании (Air Accidents Investigation Branch, AAIB) опубликовало очередной отчет о ходе расследования катастрофы, в результате которой 27 октября 2018 года погиб владелец футбольного клуба «Лестер Сити» тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха.

Ранее сообщалось, что вскоре после взлета с домашнего стадиона «Лестер Сити» пилот вертолета Agusta AW169, на котором покидал арену бизнесмен, потерял управление. В новом отчете AAIB утрата контроля объясняется выходом из строя рулевого винта, компенсирующего создаваемый несущим винтом реактивный момент и рыскание машины. В нормальном режиме управление рулевым винтом осуществляется из кабины пилота, однако из-за поломки контроль был потерян, что привело к неконтролируемому вращению геликоптера вправо.​

В отчете AAIB указано, что отказ винта рассматривается в ходе продолжающегося расследования в качестве основной причины катастрофы. Сейчас эксперты пытаются установить причины возникновения неисправности.

​27 октября 2018 года после того, как на стадионе King Power в Лестере завершилась встреча клубов высшего британского дивизиона «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» (команды сыграли вничью 1:1), Шривадданапрабха покинул арену на собственном вертолете. Вскоре после взлета пилот потерял контроль над Agusta AW169, машина начала вращаться, а затем рухнула с высоты около 130 м. Вертолет загорелся и все пять находившихся на его борту человек — пилот и четверо пассажиров — погибли.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Лестер Сити» , авиакатастрофа
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