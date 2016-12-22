ЦИК отказалась ставить памятник членам УИК за 3,5 млн руб.

ЦИК не будет создавать памятник членам участковой избирательной комиссии и ходатайствовать об установке его в центре Москвы. В ведомстве утверждают, что инициатор идеи не согласовывал ее с руководством

Элла Памфилова (в центре) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В ЦИК России прокомментировали письмо с предложением председателям региональных комиссий и членам Центризбиркома скинуться по 35 тыс. руб. на памятник членам участковой избирательной комиссии в честь 25-летия избирательной системы. Там заявили, что идею действительно предложил председатель избиркома Амурской области Николай Неведомский, который презентовал макет, указано на сайте ведомства.

«Идея не была поддержана, в том числе Эллой Памфиловой. После детального обсуждения от нее окончательно отказались», — говорится в сообщении.

В ЦИК заявили, что идея собрать деньги принадлежит Неведомскому, а написанное им письмо не было согласовано с руководством.

В письме, которое есть в распоряжении РБК, его автор указал, что идея памятника принадлежала члену ЦИК Александру Киневу и «была поддержана в том числе Эллой Памфиловой».

Сумму в 35 тыс. руб. автор письма объяснил тем, что общая стоимость изготовления и установки памятника составит 3,5 млн руб., а скидываться предстояло бы 100 людям.

Как рассказал РБК один из представителей ЦИК, макет Неведомского представлял собой фигуры председателя УИК и девушки, которые высыпают бюллетени из урны.

В качестве места установки памятника предлагался центр Москвы. Источник РБК указывал, что в ходе обсуждения этого вопроса было высказано опасение, что люди будут называть его «памятником фальсификатора​м выборов».