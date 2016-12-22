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В ЦИК решили скинуться по 35 тыс. на памятник членам избиркомов
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В ЦИК решили скинуться по 35 тыс. на памятник членам избиркомов
Политика, 20:15
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В ЦИК решили скинуться по 35 тыс. на памятник членам избиркомов
Скульптором первого в России памятника члену УИК должен стать глава амурского избиркома. Для финансирования проекта членам ЦИК и председателям региональных комиссий предложили скинуться по 35 тыс. руб.
Элла Памфилова (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

В конце октября, на праздновании 25-летия избирательной системы, членам Центризбиркома представили макет памятника членам участковой избирательной комиссии. Автором идеи скульптуры стал член ЦИК Александр Кинев, говорится в письме председателя одной из региональных избирательных комиссий (есть у РБК). Эта идея исходила от руководства Центризбиркома, сказал близкий к ЦИК собеседник РБК.

Проект памятника поддержали все члены ЦИК, сообщается в документе. Его стоимость была оценена в 3,5 млн руб. Сбор средств под контролем Кинева осуществляет председатель амурской избирательной комиссии Николай Неведомский, следует из письма. Членам ЦИК и председателям региональных комиссий предложили скинуться по 35 тыс. руб. на создание памятника. На вопрос о том, планирует ли председатель ЦИК Элла Памфилова участвовать в сборе средств на установку памятника, в пресс-службе Центризбиркома РБК не ответили.

В письме будущую скульптуру назвали первым в России памятником представителям избирательной системы.

В пресс-службе Центризбиркома РБК подтвердили, что обсуждение «возможности создания символа избирательной системы было», но уточнили, что «однозначного и окончательного решения руководство ЦИК России не приняло. Предложенный вариант памятника Памфилова не поддержала».

Макет Неведомского представляет собой фигуры председателя УИК и девушки, которые высыпают бюллетени из урны, рассказал РБК один из представителей ЦИК. В качестве изготовителя рассматривается Каслинский завод архитектурно-художественного литья (Челябинская область), уточнил собеседник, близкий к Центризбиркому.

Окончательного решения по вопросу о создании памятника пока нет, заявил РБК один из представителей ЦИК.​ Кинев и Неведомский отказались комментировать эту тему.

Не все члены ЦИК согласны с идеей сдавать деньги на памятник, равно как вызывает сомнения и само предложение о его установке, рассказал РБК собеседник, близкий к Центризбиркому. На недавнем совещании в ЦИК, по его словам, высказывалось мнение, что «памятник может быть только на охраняемой территории, иначе это будет место для пикетов и акций протеста». «Некоторые [члены ЦИК] считают, что люди будут называть памятник памятником фальсификаторам выборов», — передал содержание дискуссии источник РБК.

Памфилова согласилась, что идею установки скульптуры надо продолжить обсуждать, но в целом от нее не отказалась, добавляет собеседник РБК. В качестве места установки обсуждается центр Москвы, планируется обратиться за поддержкой идеи к мэру Москвы Сергею Собянину и в Мосгордуму, уточняет близкий к ЦИК источник РБК.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
Теги: ЦИК , памятник , УИК , выборы
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