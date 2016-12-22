Памфилова предложила отказаться от термина «избирательная урна»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Прамфилова предложила придумать новое название для избирательной урны, так как существующее вызывает «не очень положительные» ассоциации. Об этом сообщает ТАСС.
«Нужно креативное, интересное, современное название. Давайте подумаем вместе», — сказала она.
Глава ЦИК добавила, что название «урна» вызывает ассоциации с прахом, а если заменить его на «ящик», что приходит в голову фраза «сыграть в ящик». Поэтому она предложила придумать новое название предмету, в который опускают бюллетени.
В начале марта перед президентскими выборами Памфилова попросила перенести избирательный участок, который открыли на территории похоронного бюро в Орехово-Зуевском районе Московской области. Она рассказала, что подмосковная избирательная комиссия убрала вывеску с названием похоронного бюро, однако оставила там избирательный участок. Памфилова выразила надежду на то, что его перенесут в «более достойное место».