Мурашко назвал неагрессивными новые штаммы коронавируса

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Коронавирус продолжает изменяться, но новые штаммы не агрессивны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Изменчивость — она продолжается у новой коронавирусной инфекции. Но агрессивностью новые штаммы не отличаются, именно в тяжести заболевания», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр уточнил, что есть определенные изменения в контагиозности (заразности) новых вариантов и скорости распространения инфекции, однако они не критичны.

20 сентября в Роспотребнадзоре предупредили о распространении в мире нового штамма COVID — BA.2.86 «пирола», который более заразен, чем предыдущие варианты.

Кроме того, с началом осени в России стали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом. Так, за неделю с 4 по 10 сентября число пациентов с COVID увеличилось до 7688 человек, с 11 по 17 сентября — почти до 11,5 тыс., а за неделю с 18 по 24 сентября — до 14 тыс.

О подъеме заболеваемости коронавирусом говорил и сам глава Минздрава, но тут же отмечал, что число госпитализаций при этом остается небольшим.

Роспотребнадзор называл рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в осенний период прогнозируемым и не исключал введения ограничительных мер на локальном уровне.