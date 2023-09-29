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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал неагрессивными новые штаммы коронавируса

Мурашко: коронавирус продолжает изменяться, но новые штаммы не агрессивны
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Коронавирус продолжает изменяться, но новые штаммы не агрессивны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Изменчивость — она продолжается у новой коронавирусной инфекции. Но агрессивностью новые штаммы не отличаются, именно в тяжести заболевания», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр уточнил, что есть определенные изменения в контагиозности (заразности) новых вариантов и скорости распространения инфекции, однако они не критичны.

20 сентября в Роспотребнадзоре предупредили о распространении в мире нового штамма COVID — BA.2.86 «пирола», который более заразен, чем предыдущие варианты.

Кроме того, с началом осени в России стали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом. Так, за неделю с 4 по 10 сентября число пациентов с COVID увеличилось до 7688 человек, с 11 по 17 сентября — почти до 11,5 тыс., а за неделю с 18 по 24 сентября — до 14 тыс.

О подъеме заболеваемости коронавирусом говорил и сам глава Минздрава, но тут же отмечал, что число госпитализаций при этом остается небольшим.

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Роспотребнадзор называл рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в осенний период прогнозируемым и не исключал введения ограничительных мер на локальном уровне.

Теги
Михаил Мурашко Минздрав коронавирус COVID-19
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