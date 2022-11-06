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При сходе поезда с рельсов в центре Сеуле пострадали 30 человек

В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 человек
С рельсов сошли шесть вагонов, в том числе пять – пассажирских. Всего в поезде находились 275 человек, сообщил корейский железнодорожный оператор

В центре Сеула (столица Южной Кореи) поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали 30 человек, передает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую железнодорожную корпорацию (KORAIL).

Инцидент произошел в районе 21:00 по местному времени (15:00 мск), когда состав въезжал на станцию Йондынпо. В поезде, по данным железнодорожного оператора, в этом момент находились 275 человек. С рельсов сошли шесть вагонов, в том числе пять пассажирских, уточнили в корпорации.

Поезд направлялся из Сеула в город Иксан (провинция Северная Чолла), который находится в 180 км к югу от столицы Южной Кореи, указывает агентство.

В связи со сходом поезда с рельсов движение поездов на линии было задержано на час. В KORAIL заявили, что выясняют причину произошедшего.

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Южная Корея Сеул сход с рельсов поезд
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