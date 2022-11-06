Ихтиолог рассказал о влиянии аварии в Волгограде на рыбу в Волге

Волгоград находится на высоком берегу Волги, течение там более сильное, напомнил ихтиолог Сергей Яковлев. Это значит, что канализационные отходы, попавшие в воду, быстрее перемешиваются и не достигают опасных для рыбы концентраций

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Попавшее после коммунальной аварии в Волгу загрязнение может оказать влияние на биоразнообразие той части реки, где находится Волгоград, считает главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

«Попавшая в Волгу после аварии органика будет влиять на биоразнообразие водных организмов. То есть те виды, которые легко переносят загрязнение, получат преимущество и будут развиваться успешнее. А те, которые более требовательны к качеству воды, будут погибать или находиться в угнетенном состоянии. Это в любом случае негативно скажется на биоразнообразии Волги», — полагает эксперт.

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Он также пояснил, что ситуация с загрязнением воды неоднозначна из-за низких температур. «С одной стороны, это определенный плюс, потому что болезнетворные бактерии при такой температуре не могут быстро размножаться. Однако при более высоких температурах органика, которая попала в воду, могла бы быстрее перерабатываться и разлагаться. То есть функция самоочищения воды сейчас затруднена из-за низких температур», — пояснил Яковлев.

Эксперт считает, что попавшая в Волгу со сточными водами органика будет оседать на дно реки. Однако с повышением температуры воды весной она станет дополнительным загрязняющим фактором.

Стоит учитывать, что Волгоград находится на высоком берегу Волги и течение там более сильное, напомнил главный ихтиолог филиала «Главрыбвода». Из-за этого попадающее в Волгу загрязнение перемешивается и не достигает таких концентраций, которые могли бы вызвать гибель рыбы и других водных организмов.

Прорыв канализационных труб произошел в центре Волгограда вечером 27 октября. Сточные воды вышли на поверхность и в итоге попали в Волгу. Пока данных о том, какой объем нечистот вылился в воду, нет.

Из-за аварии было перекрыто водоснабжение Советского и Ворошиловского районов Волгограда, стоки которых шли через разрушившийся коллектор. Вместе с водой многие жители районов лишились и тепла. Восстановить водоснабжение удалось через пять дней.

Подробнее о том, как жил Волгоград без воды и тепла, — в репортаже РБК.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты взяли пробы почвы и воды с загрязненной территории, будет проведена экспертиза. Пока ее результаты не были обнародованы.

Эксперт Российского экологического движения и Общероссийского народного фронта Илья Рыбальченко напоминал, что в составе стоков, которые идут по канализационным трубам, обязательно есть азот, сероводород, углекислый газ, метан, аммиак, а также биологические организмы. Также, по его словам, стоки содержат отходы человеческой жизнедеятельности, то есть все бактерии — туберкулеза, гепатита, ротавирусов.