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Росавиация допустила ограничение работы Azur Air после жесткой посадки
Деятельность авиакомпании может быть ограничена, если перевозчик не устранит выявленные в ходе внеплановой проверки проблем

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиция) может ограничить деятельность авиакомпании Azur Air в случае сохранения выявленных в ходе внеплановой проверки проблем.

«В случае не устранения в срок до 22 ноября 2019 года несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения», — заявил РБК официальный представитель Росавиации.

Источник, знакомый с результатами проверки, уточнил РБК, что речь идет о жесткой посадке принадлежащего Azur Air лайнера Boeing 767-300 в Барнауле 25 сентября. В результате ЧП пострадало 56 человек. Расследующий уголовное дело СК сообщал, что рассматривает в качестве возможных причин ошибку пилотирования и некачественное техническое обслуживание.

«Авиакомпания действительно сегодня получила акт по итогам проверки, ознакомилась с ним. Работа над данными замечаниями и несоответствиями уже была начата в ходе работы комиссии. В соответствии с рекомендациями Росавиации будет проведено служебное расследование», — сообщили РБК в авиакомпании, отметив, что планируют в срок устранить все замечания. «Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на исполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнерами и пассажирами будущих рейсов. Все программы полетов будут выполняться в полном объеме», — заверили в Azur Air.

2 февраля 2018 года Росавиация ограничила срок действия выданного Azur Air сертификата эксплуатанта из-за выявленных в работе компании нарушений, касающихся летной годности самолетов и организации перевозок. Тогда ведомство предупреждало, что компания может прекратить полеты после 20 марта. В конце февраля Федеральное агентство по туризму заявило об опасности возникновения массовых нарушений прав туристов после прекращения полетов Azur Air и указало туроператорам на необходимость прекратить продажу путевок за границу с перелетами рейсами авиакомпании.

Однако 19 марта Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air, объяснив это тем, что авиакомпания устранила нарушения и сменила гендиректора, весь парк ее самолетов прошел повторное техническое обслуживание, а ее акционеры согласились первыми из российских перевозчиков перевести весь свой парк из иностранного реестра (Бермуды) в реестр гражданских воздушных судов России.

1 ноября стало известно, что Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов. Заместитель генерального директора перевозчика Павел Терещенко рассказал, что компания зарегистрировала в России только один самолет и больше не планирует, так как лизинговые компании против такого перевода.

Согласно данным Росавиации Azur Air по объему перевезенных пассажиров занимает седьмое место среди российских авиакомпаний. По итогам января-сентября 2019 года она перевезла 4,534 млн пассажиров, что на 38% больше, чем за первые девять месяцев предыдущего года.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: Azur Air, Росавиация
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