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Бизнес ,  
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Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов
Крупнейший чартер России Azur Air отказывается регистрировать в России свои самолеты. Год назад Росавиация заявляла, что перевозчик переведет большую часть парка в отечественный реестр
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Почему Azur Air не хочет регистрировать самолеты в России

Крупнейший чартерный перевозчик Azur Air приостановил перевод своих самолетов в российский реестр. Об этом в ходе конференции «Крылья Будущего» в Москве рассказал заместитель генерального директора перевозчика Павел Терещенков, передает корреспондент РБК.

По его словам, авиакомпания зарегистрировала в России только один самолет. По данным Flightradar24, это Boeing 767-300. «И больше не планируем», — сказал он. Терещенков пояснил, что лизинговые компании против такого перевода, поэтому перевозчик смог перерегистрировать лайнер, находящийся в собственности Azur Air.

В качестве причины топ-менеджер назвал сложности с поддержанием летной годности лайнеров из российского реестра. В марте прошлого года Росавиация анонсировала, что Azur Air стала первой авиакомпанией, решившей перевести значительную часть флота иностранного производства в российский реестр.

Представитель авиакомпании Анастасия Матюшина сообщала, что с иностранными лизинговыми компаниями они смогли договориться. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании, представитель Росавиации от комментариев отказался.

Почему Azur Air приостанавливала полеты

У Росавиации в прошлом году были претензии к Azur Air, в связи с чем ведомство ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 марта. Такое решение было принято по итогам проверки, которая выявила «несоответствия и недостатки» в поддержании «летной годности воздушных судов и организации летной работы» перевозчика. Они были сняты после того, как авиакомпания провела кадровые перестановки и заявила, что переведет весь парк самолетов в государственный реестр гражданских воздушных судов.

Какие сложности видят лизинговые компании

Подавляющее большинство иностранных лайнеров в парке российских перевозчиков находятся в реестре Бермудских островов. Поддержание летной годности Бермудами стоит около $30 тыс в год. Решение о месте регистрации принимает владелец самолета.

По данным гендиректора исследовательской компании «InfoLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, всего в России эксплуатируется более 800 зарубежных самолетов, и только 1% из них зарегистрирован в России. «В иностранной юрисдикции более прозрачные и понятные правила поддержания летной годности. Перевод в наш реестр потенциально снижает для лизинговых компаний ликвидность и стоимость лайнера, дальнейший вывод из реестра при продаже сопряжен с дополнительными затратами и осложняет ремаркетинг», — поясняет эксперт.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) сообщили РБК, что поддерживают проект перевода в российский реестр, но рынку необходима гармонизация российских авиационных правил с международными нормами. В ГТЛК также заявили о необходимости изменений в гражданском и налоговом кодексах.

Заместитель гендиректора S7 Алексей Овсянников в ходе конференции рассказал, что по вопросу гармонизации авиационных правил в Минтрансе создана рабочая группа. «Уже разработана дорожная карта, но решения по ней слабые», — признал топ-менеджер. Он подчеркнул, что первые результаты можно будет увидеть только к 2023 году.

«Важно создать такие условия, когда эксплуатация воздушного судна в российском реестре обеспечит те же самые параметры стоимости актива, что и его эксплуатация в иностранном», — говорится в комментарии главы ВТБ-лизинга Дмитрия Ивантера, переданном РБК через представителя.

В России правила технического обслуживания самолетов имеют ряд отличий от норм, установленных ведущими регуляторами мира — FAA (США) или EASA (Европа), подтверждает председатель совета директоров Сбербанк Лизинга Кирилл Царев. Такое несоответствие и ведет к падению рыночной стоимости самолета, заключил он.

Автор: Мария Кокорева
Теги: AZUR Air
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