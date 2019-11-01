Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов

Почему Azur Air приостанавливала полеты
У Росавиации в прошлом году были претензии к Azur Air, в связи с чем ведомство ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 марта. Такое решение было принято по итогам проверки, которая выявила «несоответствия и недостатки» в поддержании «летной годности воздушных судов и организации летной работы» перевозчика. Они были сняты после того, как авиакомпания провела кадровые перестановки и заявила, что переведет весь парк самолетов в государственный реестр гражданских воздушных судов.
Какие сложности видят лизинговые компании
Подавляющее большинство иностранных лайнеров в парке российских перевозчиков находятся в реестре Бермудских островов. Поддержание летной годности Бермудами стоит около $30 тыс в год. Решение о месте регистрации принимает владелец самолета.
По данным гендиректора исследовательской компании «InfoLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, всего в России эксплуатируется более 800 зарубежных самолетов, и только 1% из них зарегистрирован в России. «В иностранной юрисдикции более прозрачные и понятные правила поддержания летной годности. Перевод в наш реестр потенциально снижает для лизинговых компаний ликвидность и стоимость лайнера, дальнейший вывод из реестра при продаже сопряжен с дополнительными затратами и осложняет ремаркетинг», — поясняет эксперт.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) сообщили РБК, что поддерживают проект перевода в российский реестр, но рынку необходима гармонизация российских авиационных правил с международными нормами. В ГТЛК также заявили о необходимости изменений в гражданском и налоговом кодексах.
Заместитель гендиректора S7 Алексей Овсянников в ходе конференции рассказал, что по вопросу гармонизации авиационных правил в Минтрансе создана рабочая группа. «Уже разработана дорожная карта, но решения по ней слабые», — признал топ-менеджер. Он подчеркнул, что первые результаты можно будет увидеть только к 2023 году.
«Важно создать такие условия, когда эксплуатация воздушного судна в российском реестре обеспечит те же самые параметры стоимости актива, что и его эксплуатация в иностранном», — говорится в комментарии главы ВТБ-лизинга Дмитрия Ивантера, переданном РБК через представителя.
В России правила технического обслуживания самолетов имеют ряд отличий от норм, установленных ведущими регуляторами мира — FAA (США) или EASA (Европа), подтверждает председатель совета директоров Сбербанк Лизинга Кирилл Царев. Такое несоответствие и ведет к падению рыночной стоимости самолета, заключил он.