Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов

Крупнейший чартер России Azur Air отказывается регистрировать в России свои самолеты. Год назад Росавиация заявляла, что перевозчик переведет большую часть парка в отечественный реестр

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Почему Azur Air не хочет регистрировать самолеты в России

Крупнейший чартерный перевозчик Azur Air приостановил перевод своих самолетов в российский реестр. Об этом в ходе конференции «Крылья Будущего» в Москве рассказал заместитель генерального директора перевозчика Павел Терещенков, передает корреспондент РБК.

По его словам, авиакомпания зарегистрировала в России только один самолет. По данным Flightradar24, это Boeing 767-300. «И больше не планируем», — сказал он. Терещенков пояснил, что лизинговые компании против такого перевода, поэтому перевозчик смог перерегистрировать лайнер, находящийся в собственности Azur Air.

В качестве причины топ-менеджер назвал сложности с поддержанием летной годности лайнеров из российского реестра. В марте прошлого года Росавиация анонсировала, что Azur Air стала первой авиакомпанией, решившей перевести значительную часть флота иностранного производства в российский реестр.

Представитель авиакомпании Анастасия Матюшина сообщала, что с иностранными лизинговыми компаниями они смогли договориться. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании, представитель Росавиации от комментариев отказался.