Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК

Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook. Ранее источники РБК рассказали о задержании сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова.

«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что заявили Госдепу о недопустимости «порочной практики» американских властей по «охоте на российских граждан» по всему миру. По мнению диппредставительства, она противоречит нормам международного права и ведет к непредсказуемости и деградации отношений между Россией и США.

Ранее источники РБК рассказали, что в Италии задержали директора по развитию бизнеса ОДК Александра Коршунова. «Фонтанка» отмечала, что его заподозрили в экономическом шпионаже. Директора задержали в аэропорту Неаполя.