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CVS Health $76 (+21,1%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК

Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook. Ранее источники РБК рассказали о задержании сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова.

«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что заявили Госдепу о недопустимости «порочной практики» американских властей по «охоте на российских граждан» по всему миру. По мнению диппредставительства, она противоречит нормам международного права и ведет к непредсказуемости и деградации отношений между Россией и США.

Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Ранее источники РБК рассказали, что в Италии задержали директора по развитию бизнеса ОДК Александра Коршунова. «Фонтанка» отмечала, что его заподозрили в экономическом шпионаже. Директора задержали в аэропорту Неаполя.

«Ведомости» и источники РБК отметили, что ему вменяют хищение интеллектуальной собственности и документации у американской корпорации General Electric. Их якобы планировали применять в создании российского авиадвигателя ПД-14.

При этом в МИД России отметили, что Коршунова задержали на основании выданного США ордера. По данным дипведомства, россиянина арестовали. К нему на помощь отправились сотрудники посольства России в Италии.

Теги: посольство России в США, Италия, экстрадиция
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Политика
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