Протоиерей рассказал о видениях фигурантов дела о коррупции во ФСИН

Бывший глава одного из отделов Молдавской митрополии Геннадий Цуркану дал показания по делу высокопоставленного работника ФСИН Олега Коршунова. Священник получал с помощью чиновника займы и помогал ему получить церковные награды

Геннадий Цуркану (Фото: ruchess.ru)

В деле обвиняемого в коррупции бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова содержатся свидетельские показания священника Геннадия Цуркану. По его словам, Коршунов долгое время помогал получать кредиты на коммерческие и благотворительные проекты, однако затем начал «дистанцироваться от простых людей». Материалы дела Коршунова есть в распоряжении РБК.

Олег Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Заместителю директора ФСИН вменяются растрата, мошенничество и несколько эпизодов получения взяток. Сейчас Гагаринский суд рассматривает одно из дел против него — о махинациях на закупках обуви для заключенных. Коршунов не признает вину и называет обвинение абсурдным. По его словам, он не имел никакого отношения к контрактной службе ФСИН и не мог вмешиваться в ход открытых торгов. Его адвокат Александр Линников считает доверителя «жертвой оговора и произвола спецслужб», а уголовные дела в отношении него — «фальсификацией, основанной на ложных показаниях, домыслах и подтасовках». Одно из возбужденных в отношении Коршунова дел связано с растратой на госзакупках сахара и вымогательством взяток у предпринимательницы Марины Дюковой. По этому делу также проходит покинувшая Россию владелица банка »Жилкредит» Анна Рибицкая, которая, по версии следствия, осуществляла посредничество при вымогательстве взятки.

Займы для отца Геннадия

Следователь Андрей Вениаминов допросил Геннадия Цуркану 27 июня этого года. По словам священника, с Коршуновым он познакомился в 2009 году в ресторане «Чайхона» на Ленинском проспекте. Их представили друг другу общие знакомые — бизнесмены, занимающиеся поставками топлива.

«Я занимался различной коммерческой деятельностью, вел разные проекты, связанные в том числе с благотворительностью. Мне периодически нужны были деньги в долг, в этой связи я обращался с просьбой к Коршунову об оказании финансовой помощи», — рассказал Цуркану на допросе. При этом лично Коршунов ему никогда не помогал и рекомендовал обратиться в банк.

«Где-то через полгода после знакомства он отвез меня в банк «Жилкредит», где познакомил с председателем совета банка [Анной] Рибицкой, которая являлась его давней знакомой и партнером по бизнесу. После знакомства с Рибицкой я периодически обращался в указанный банк с просьбой о предоставлении денежных займов. При предоставлении мне очередного займа Рибицкая получала одобрение Коршунова. Он фактически выступал моим поручителем перед банком», — говорится в показаниях священника.

Суммы займов варьировались от одного до 20 млн руб. Цуркану, по его словам, всегда возвращал кредиты с процентами, но на момент допроса у него был долг перед «Жилкредитом» в 15 млн руб. «Займы в банке я брал на основании расписок. Договор не заключался, достаточно было устного подтверждения Коршунова», — рассказал священник. Начав работать во ФСИН, Коршунов по-прежнему согласовывал Цуркану выдачу займов в «Жилкредите», при этом «настоятельно рекомендовал» их возвращать: «Он в шутку говорил, что если меня посадят за мошенничество, то он даст мне камеру с форточкой».

Дел со ФСИН Цуркану, по его словам, не вел, однако по просьбам Коршунова «проводил крестины его родственников, знакомых, а также ребенка первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого», говорится в показаниях.

«Я считался как бы его человеком»

«Кроме того, [Коршунов] просил у меня грамоты от митрополита, я не отказывал», — добавил Цуркану. Какие именно грамоты имеются в виду, в протоколе не объясняется. В беседе с РБК Цуркану уточнил, что по собственной инициативе писал прошение митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру о награждении Коршунова за то, что тот помог подворью молдавской церкви в Москве: «Один раз 20 тыс. руб. дал, один раз купил комплект церковной утвари для храма. Я написал рапорт и попросил владыку дать ему медаль в честь 200-летия молдавской митрополии».

С декабря 2016-го по май 2017 года Коршунов 13 раз звонил Цуркану по телефону, следует из справок-меморандумов ФСБ, которые следователь предъявил священнику на допросе. В ходе этих бесед Коршунов требовал погасить долг перед «Жилкредитом», утверждал Цуркану. «Тон его высказываний носил возмутительный характер. После назначения его на должность заместителя директора ФСИН Коршунов стал дистанцироваться от простых граждан, на знакомых смотрел свысока. На встречи приезжал с опозданием, заставлял ждать. Как правило, приезжал на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», — рассказал священник на допросе.

Владелица «Жилкредита» Рибицкая никогда не требовала у Цуркану долг напрямую — только через Коршунова, поскольку священник «считался как бы его человеком», уточнил он. «Мне показалось, что она испытывает проблемы психологического характера. Она говорила, что видит во сне видения, в ходе которых она встречается с Богородицей и ангелами, которые советуют ей продать какой-то танкер, который якобы принесет ей большие деньги. Я не понял, о чем она говорит, и в свою очередь рекомендовал ей обратиться к психологу», — так Цуркану описал свою последнюю встречу с Рибицкой в 2016 году.

В беседе с РБК Цуркану охарактеризовал Коршунова как «набожного человека». По его словам, их знакомство было связано с тем, что Коршунову требовалось организовать крещение внучки в Храме Христа Спасителя; впоследствии Цуркану помогал ему с паломничествами к мощам святых, которые привозили в Москву: «Он всегда ходил по батюшкам советоваться, проблемы какие-то, видимо, были у него, — заключил священник, добавив, что жалеет о случившемся с Коршуновым. — Ничего плохого о нем сказать не могу. Ни я ему ничего не должен, ни он мне».