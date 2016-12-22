Адвокат рассказал об окончательном обвинении экс-замглавы ФСИН Коршунову

Бывшему замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову предъявлены обвинения в окончательной редакции. Об этом заявил его адвокат Александр Линников, передает ТАСС.

«Олегу Коршунову предъявлено обвинение по делу о растрате в дополненной редакции», — заявил он, пояснив, что теперь следователи обвиняют экс-чиновника одновременно в растрате и получении взятки.

При этом он добавил, что ему об окончании следствия еще не объявили. Линников подчеркнул, что сам Коршунов и его защитники с обвинением категорически не согласны. Они считают, что новое обвинение «противоречит элементарному здравому смыслу».

«Защите непонятно, как можно квалифицировать одни и те же события, произошедшие в одно время, при одних и тех же обстоятельствах и с участием одних и тех же лиц как два разных преступления», — пояснил адвокат.

Линников сообщил, что другим фигурантам дела — сотруднику ФСИН Алексею Данилову, замглавы финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой и предпринимательнице Марине Дюковой также предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Олег Коршунов был арестован в середине сентября 2017 года по обвинению в хищении 160 млн руб. В конце января 2018 года против него возбудили еще два уголовных дела, на этот раз о мошенничестве, связанном с поставками обуви для заключенных. В апреле СКР сообщил, что против Коршунова возбуждены также дело о злоупотреблении полномочиями и дело о получении взяток при заключении контрактов на поставку топлива и сахара по завышенным ценам.