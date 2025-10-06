Абызов назвал необоснованным новое уголовное дело против него

Бывший министр Абызов заявил о необоснованности нового уголовного дела против него, связанного с инвестициями РВК. Он заявил, что его следует считать не обвиняемым, а потерпевшим. В сентябре его обвинили в мошенничестве

Михаил Абызов в зале Тверского суда Москвы, 6 октября 2025 года (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

Бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, приговоренный в декабре 2023 года к 12 годам колонии строгого режима, назвал новое уголовное дело против себя необоснованным. Об этом он заявил в понедельник на заседании Тверского районного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Суд в итоге принял решение о его аресте до 6 декабря.

Новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Абызова было выделено из дела бывшего директора департамента инвестиций Российской венчурной корпорации Яна Рязанцева и неустановленных лиц, возбужденного в марте 2018 года, говорится в ходатайстве следствия об аресте бывшего министра, которое в начале судебного заседания зачитала судья Ольга Семина.

Из ходатайства следствия также стало известно, что 5 сентября следователь Дорохов постановил принять в производство уголовное дело, а обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Абызову 11 сентября. Российская венчурная компания признана потерпевшей по этому уголовному делу. Ее бывшего главу Александра Повалко допросили по делу в августе этого года.

Михаил Абызов заявил о непричастности к хищениям в РВК. По словам бывшего министра, материалы, с которыми он ознакомился после этапирования в Москву, не содержат никаких данных, подтверждающих его участие в преступлениях, по которым ранее были осуждены Михаил Чучкевич и Ян Рязанцев. Абызов отметил, что из представленных следствием документов «не вытекает его осведомленность о событиях, ставших предметом расследования», и что тем более он не принимал в них «ни активного, ни пассивного, ни какого-либо иного участия». Он подчеркнул, что следствие строит обвинение исключительно на факте его инвестиций в американскую компанию Alion Energy, куда, как напомнил экс-министр, «вкладывали деньги и другие инвесторы».

«Мои интересы там представляли компании, которые проводили инвестиции и были мной задекларированы как государственным служащим», — пояснил Абызов, добавив, что не отрицает участия своих структур в финансировании проекта, однако «никакого хищения в компании РВК не осуществлял». Бывший министр заявил, что в рассматриваемой ситуации его следует считать не обвиняемым, а, напротив, потерпевшим, поскольку вложенные им средства также не принесли прибыли. «Мои деньги не дали должной отдачи, часть инвестиций была списана как неликвидная», — отметил он.

Абызов назвал обвинения «абсолютно беспочвенными» и выразил уверенность, что «рассматривать его участие в этом деле как причастность к хищению средств при отсутствии каких-либо связей с осужденными по основному делу неправомерно».

«Обвинение мне кажется необоснованным, как и сегодняшнее ходатайство следствия, которое не подтверждает моего участия в тех событиях, за которые уже были осуждены Рязанцев и Чучкевич», — резюмировал экс-министр.

В середине сентября стало известно, что Абызова этапировали из колонии строгого режима в столичный следственный изолятор. По данным источников РБК, он содержится в спецблоке СИЗО «Матросская тишина», известном как «Кремлевский централ». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что с бывшим министром проводятся следственные действия по новому уголовному делу.

2 октября РБК сообщил, что Абызову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источников, речь идет о продолжении истории с инвестициями Российской венчурной компании (РВК), из-за которых ранее были осуждены несколько человек, в том числе бывший глава организации Александр Повалко, бывший директор департамента инвестиций РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

Как развивались дела РВК и Абызова

Одним из эпизодов дела стало перечисление в апреле 2017 года $600 тыс. на счет американской компании Alion Energy Inc., специализирующейся на солнечной энергетике и робототехнике. Следствие утверждало, что на момент инвестирования компания находилась на грани банкротства. Несмотря на это, Повалко санкционировал сделку. Alion Energy, основанная в 2008 году, вошла в портфель РВК в 2012-м, а полученные средства, по словам главы компании Марка Кингсли, направлялись на развитие бизнеса. В октябре 2024 года суд приговорил Александра Повалко к четырем годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Как писал Forbes, в проект инвестировал и Михаил Абызов. В новом уголовном деле следствие полагает, что он использовал служебное положение, чтобы привлечь финансирование в этот бизнес.

В марте 2024 года Таганский районный суд Москвы признал виновными в злоупотреблениях при инвестициях в Alion Energy бывшего директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и Михаила Чучкевича, назначив им шесть и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно. По версии следствия, в 2012–2016 годах они перевели через британский фонд RVC I LP $22,7 млн (2,1 млрд руб.) с нарушением решений совета директоров РВК, а затем обналичили и присвоили часть полученных преступным путем денежных средств. В материалах дела, по данным источников РБК, фигурируют расшифровки телефонных разговоров, в которых неоднократно упоминается имя Михаила Абызова.

Абызова в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путем. Тройка судей во главе с Вероникой Сиратегян назначила экс-министру 12 лет колонии строгого режима вместо запрошенных прокурором 19 с половиной лет и штраф 80 млн руб., впоследствии сниженный апелляцией до 100 тыс. руб.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково-3. Он прилетел из Италии на день рождения бывшего коллеги. Источники РБК тогда отмечали, что возвращение чиновника в Россию стало результатом оперативной комбинации.

По версии следствия, Абызов вместе с предпринимателями Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал преступное сообщество, целью которого было завладение средствами энергетических компаний Новосибирской области — ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети». В 2011–2014 годах, утверждает следствие, фигуранты похитили около 4 млрд руб., оформив фиктивные сделки через кипрскую компанию Blacksiris Trading Limited. Часть полученных средств, по данным обвинения, была использована для подкупа руководителей «Сибэко», а в дальнейшем — выведена за рубеж. В 2018 году контрольный пакет акций «Сибэко» был продан Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко за 32,5 млрд руб., из которых 18,9 млрд руб., по данным следствия, были легализованы через валютные операции. В ходе процесса Абызов называл обвинительное заключение «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса».