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Главу «Колибри-тура» обвинили по делу о выселении детей из отеля в Турции

Главу «Колибри-тура» обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей в Турции
Следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее обвиняемым по делу о выселении российских детей из отеля в Турции
Omorfi Garder Resort
Omorfi Garder Resort (Фото: omorfigardenresort.com)

Главе туристической фирмы «Колибри-тур» Наталии Маркиной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу о выселении российских детей из отеля в Турции. Об этом сообщает столичное главное следственное управление СК в телеграм-канале.

Следователи изучили документацию турфирмы, допросили в качестве потерпевших несовершеннолетних.

По данным СК, в период с 1 января 2020-го по 8 августа 2023 года сотрудники «Колибри-тур МСК» и Маркина под видом оказания услуг по организации детского отдыха в Турции заключили не менее 100 договоров на сумму более 1 млн руб., не собираясь оказывать эти услуги на самом деле.

Фигуранты дела с 1 июня по 6 августа этого года не оплатили проживание в гостиничных номерах детей в возрасте от шести до 17 лет, в результате чего в ночное время подростки принудительно были выселены из турецкого отеля, полагают следователи.

«Столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам», — отметили в столичном управлении.

СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

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Дети заселились в отель 19 июля и были выселены в ночь с 2 на 3 августа. По информации Ассоциации туроператоров России, школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort. Телеграм-канал Baza передавал, что путевка стоила около 70 тыс. руб.

При этом в АТОР отметили, что отдых детей был организован не через туроператора. Родители подписали договоры с индивидуальным предпринимателем Маркиной. Им не предоставили ни маршрутных квитанций на полеты детей в обе стороны, ни документов, подтверждающих организацию отдыха.

После произошедшего уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в СК, заявив, что детей выселили из-за недобросовестности туроператора «Колибри-тур МСК».

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Виктория Громова Виктория Громова
Турция Дети турфирма обвинение СКР
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