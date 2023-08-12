Выселенные из отеля в Турции дети вылетели в Россию

Дети, которых выселили из отеля в Кемере, вылетели в Россию, сообщает телеграм-канал посольства России в Анкаре.

«По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии «Колибри Тур» и размещенные в отелях города Кемер под контролем Генконсульства, вылетели в Россию», — говорится в сообщении.

В начале августа Генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. Мать одной из учениц рассказала, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, поскольку у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

Как сообщал телеграм-канал Baza, из турецкого отеля выселили 90 детей. Путевка стоила около 70 тыс. руб. Дети заселились в отель 19 июля и были выселены в начале августа, поскольку туроператор не оплатил проживание, утверждал канал. По информации Ассоциации туроператоров России, школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort и выселили их оттуда в ночь с 2 на 3 августа.



После произошедшего уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет. Детей, по ее словам, выселили из-за недобросовестности российского туроператора «Колибри-Тур МСК».



СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).