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Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по выселению детей в лагере Турции

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки выселения детей из лагеря в Турции

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по выселению детей из лагеря в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал СК.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

В начале августа генконсульство России в Анталье сообщило, что российских школьников выселили из отеля из-за проблем с оплатой со стороны туроператора. Мать одной из учениц рассказала, что дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, поскольку у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в размере $30.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет. По ее словам, детей выселили из-за «недобросовестности» российского туроператора «Колибри-Тур МСК».

По итогу в Россию вернутся 68 школьников, часть детей продолжат отдых с другим оператором по согласованию с родителями.

По данным телеграм-канала Baza, из турецкого отеля выселили 90 детей. Путевка стоила около 70 тыс. руб. 19 июля дети заселились в отель Batont garden rezort, но в ночь с 1 на 2 августа их выселили, поскольку туроператор не оплатил проживание. По информации Ассоциации туроператоров России, школьники проживали в отеле Omorfi Garden Resort и выселили их оттуда в ночь с 2 на 3 августа.

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В АТОР отметили, что отдых детей был организован не через туроператора. Родители подписали договоры «на подбор и бронирование билетов и проживания» в турецком отеле с индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В. Как уточнили родители, им не предоставили ни маршрутных квитанций на полеты детей в обе стороны, ни документов, подтверждающих организацию отдыха.

Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин Дети Турция туроператор
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