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Рыболовлев заложил квартиру в Нью-Йорке за $42,5 млн

Миллиардер взял кредит под 2,9%, заложив пентхаус в Нью-Йорке. Многие ЦБ снизили процентные ставки для защиты экономики от последствий COVID-19, и банки все чаще дают крупные кредиты самым ценным клиентам, отметил Bloomberg
JPMorgan Chase JPM $99,9 +0,91% Купить
Дмитрий Рыболовлев
Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев заложил свой пентхаус в Нью-Йорке. Ипотечный заем размером $42,5 млн под ставку 2,9% ему предоставил банк JPMorgan Chase, сообщил Bloomberg.

С июня квартира Рыболовлева получила дополнительную опцию, которая доступна только для богатых, — ипотечный заем по ставке всего 2,9%. Ежемесячный платеж составит около $177 тыс. (13,8 млн руб.).

После того как Центробанки многих стран, в том числе США, Канады, Великобритании и России, снизили процентные ставки, чтобы защитить экономику от последствий пандемии, банки все чаще предоставляют крупные кредиты под низкий процент своим наиболее ценным клиентам, отметило агентство. Это позволяет последним получить доступ к «дешевым деньгам» и затем инвестировать в фондовые рынки, криптовалюты и недвижимость.

Рыболовлев отказался от комментариев, сообщил агентству его пресс-секретарь.

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Фотогалерея 

Квартира Рыболовлева площадью 626,5 кв. м находится на Манхэттене по адресу 15 Central Park West. Ее стоимость Bloomberg оценивает в $88 млн (почти 7 млрд руб.).

Миллиардер купил эту резиденцию около десяти лет назад для своей дочери. Через несколько лет семья пыталась продать ее, тогда цены на сверхдорогую недвижимость в элитном районе Нью-Йорка начали падать. В итоге пентхаус решили использовать по-другому.

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В июле прошлого года Рыболовлев продал поместье во Флориде, купленное у Дональда Трампа в 2008 году. Знакомый семьи миллиардера рассказал РБК, что он приобретал эту недвижимость вместе с супругой Еленой как семейную резиденцию, но в конце того же года Рыболовлева подала на развод и наложила арест на объект, в связи с чем поместье в Палм-Бич много лет пустовало. После завершения бракоразводного процесса Рыболовлев решил продать этот актив. Он поделил землю на три участка, с продажи которых заработал $108,7 млн.

Состояние Рыболовлева Forbes оценивает в $6,6 млрд. В 2020 году он занял 17-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала. Его бывшая супруга Елена Рыболовлева в списке богатейших россиянок находится на пятой строчке с состоянием $600 млн.

Автор
Виктория Полякова
Дмитрий Рыболовлев кредит ключевая ставка
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