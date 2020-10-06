Рыболовлев заложил квартиру в Нью-Йорке за $42,5 млн

Миллиардер взял кредит под 2,9%, заложив пентхаус в Нью-Йорке. Многие ЦБ снизили процентные ставки для защиты экономики от последствий COVID-19, и банки все чаще дают крупные кредиты самым ценным клиентам, отметил Bloomberg

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев заложил свой пентхаус в Нью-Йорке. Ипотечный заем размером $42,5 млн под ставку 2,9% ему предоставил банк JPMorgan Chase, сообщил Bloomberg.

С июня квартира Рыболовлева получила дополнительную опцию, которая доступна только для богатых, — ипотечный заем по ставке всего 2,9%. Ежемесячный платеж составит около $177 тыс. (13,8 млн руб.).

После того как Центробанки многих стран, в том числе США, Канады, Великобритании и России, снизили процентные ставки, чтобы защитить экономику от последствий пандемии, банки все чаще предоставляют крупные кредиты под низкий процент своим наиболее ценным клиентам, отметило агентство. Это позволяет последним получить доступ к «дешевым деньгам» и затем инвестировать в фондовые рынки, криптовалюты и недвижимость.

Рыболовлев отказался от комментариев, сообщил агентству его пресс-секретарь.